ABD'de tarım dışı istihdam beklentinin altında kaldı

WASHINGTON (AA) - ABD’de tarım dışı istihdam ağustosta 156 binle beklentinin altında kaldı, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,4’e yükseldi. Enflasyon görünümü açısından önem taşıyan ortalama saatlik ücretler ise yüzde 0,1 artarak beklentiyi karşılamadı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın istihdam raporuna göre, tarım harici sektörler ağustosta 156 bin kişiye yeni iş imkanı sağladı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası açısından önem taşıyan veriye ilişkin piyasa beklentisi 180 bin seviyesindeydi.

Öte yandan, haziran ayına ait tarım dışı istihdam 231 binden 210 bine ve temmuz rakamı 209 binden 189 bine revize edildi. Son 3 aylık ortalama istihdam artışı, önceki iki aya yapılan negatif revizyonlar ve ağustos verisi doğrultusunda 195 binden 185 bine geriledi.





- İşsizlik yüzde 4,3’e geriledi, ücretler yüzde 0,3 arttı





Rapora göre, ABD’de işsizlik oranı ağustosta önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 4,4’e yükseldi. Beklenti işsizlik oranının yüzde 4,3 ile son 16 yılın en düşük seviyesini koruyacağı yönündeydi.

Fed'in enflasyon açısından dikkatle izlediği ortalama saatlik ücretler, ağustosta aylık yüzde 0,1 artarak yüzde 0,2 seviyeseindeki artış beklentisini karşılamazken, yıllık ücret artışı yüzde 2,5’te sabit kaldı.Söz konusu dönemde, iş gücüne katılım oranı yüzde 62,9’da sabit kalırken, haftalık ortalama çalışma saati 34,5’ten 34,4’e indi.

Analistler, beklentileri karşılamayan istihdam verilerinin, iş gücü piyasasının ağustosta bir parça ivme kaybettiğine işaret ettiğini belirtiyor. Bununla birlikte, ağustosun 2010 yılından bu yana ortalama istihdam artışının en zayıf olduğu ay olmasının bu durumu alışılmış hale getirdiğini vurgulanıyor.





- Piyasalar verileri fiyatlıyor





Beklentilerin altında gelen istihdam verileri öncesinde 1,1919 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi, verinin hemen ardından 1,1966'ya yükseldi. Öte yandan, 3,44 seviyesinden işlem gören dolar/TL verilerin açıklanmasını takiben 3,4175'e geriledi.

Altının ons fiyatı ise 1,319 dolardan 1,328 dolara yükselirken, 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi kısa süreli dalgalanmanın ardından yüzde 2,13'e çıktı, Brent petrolün varil fiyatı ise sınırlı düşüşle 52,67 dolardan işlem görüyor.