ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

WASHINGTON (AA) - ABD’de tarım dışı istihdam, haziran ayında 213 bin kişi artarak beklentiyi aşarken, yüzde 3,8’de sabit kalması beklenen işsizlik oranı yüzde 4’e yükselerek piyasaları şaşırttı.



ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede tarım harici sektörler, haziranda 213 bin kişiye istihdam sağladı. Küresel piyasaların yakından takip ettiği veriye ilişkin beklenti 195 bin seviyesindeydi.



Bu arada, nisan ayına ilişkin tarım dışı istihdam rakamı 159 binden 175 bine ve mayıs rakamı 223 binden 244 bine revize edildi. Raporda, son 3 aylık ortalama istihdam artışının, önceki 2 aya yapılan revizyonlar ve haziran verisi doğrultusunda 211 bine yükseldiği kaydedildi.





- İşsizlik yüzde 4’e çıktı





Bakanlığın istihdam raporu, ABD’de işsizlik oranının, haziran ayında yüzde 3,8’den yüzde 4’e yükseldiğini de gösterdi. Piyasalarda işsizlik oranının yüzde 3,8 ile son 18 yılın en düşük seviyesinde sabit kalması bekleniyordu.



Diğer taraftan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon açısından dikkatle izlediği ortalama saatlik ücret artışı, haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,7 artarak beklentileri karşılamadı. Söz konusu veriye ilişkin beklentiler aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,8 artış yönündeydi.



Rapora göre, iş gücüne katılım oranı, haziranda yüzde 62,7’den yüzde 62,9’a yükselerek işsizlikteki artışın önemli bir bölümüne ışık tuttu. Analistler, istihdam verilerinin haziranda karışık bir tablo çizmesine karşın güçlü istihdam artışının, Fed'in kademeli faiz artırım planına sadık kalmasını sağlayacağını belirtiyor.





- Piyasalar verileri fiyatlıyor





Küresel piyasalar, ABD istihdam verileriyle hareketlenirken, dolar işsizlikteki yükseliş ve beklentiyi karşılamayan ücret artışı nedeniyle rakipleri karşısında değer kaybetti. Veriler öncesinde 1,1717’den işlem gören avro /dolar paritesi, şu an 1,1740-1,1750 bandında seyrediyor. Dolar/TL ise uluslararası piyasalarda 4,6099’dan 4,5904’a geriledi

Öte yandan, 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi, verilerin ardından yüzde 2,84’ten yüzde 2,82’ye indi. Altının onsu fazla değişmeyerek 1.255 dolar civarında denge buldu. Brent petrolün varil fiyatı ise hafif yükselişle 76,42 dolardan 76,55 dolara çıktı.

