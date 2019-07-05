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ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

- Ülkede tarım dışı istihdam haziranda 224 bin arttı, beklenti 160 bin seviyesindeydi

ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı
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İSTANBUL (AA) - ABD’de tarım dışı istihdam, haziran ayında 224 bin kişi artarak beklentiyi aşarken, yüzde 3,6'da sabit kalması beklenen işsizlik oranı yüzde 3,7’ye yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede tarım harici sektörler, haziranda 224 bin kişiye istihdam sağladı. Küresel piyasaların yakından takip ettiği veriye ilişkin beklenti 160 bin seviyesindeydi.

Bu arada, mayıs ayına ilişkin tarım dışı istihdam rakamı 75 binden 72 bine revize edildi. Raporda, son 3 aylık ortalama istihdam artışının, önceki 2 aya yapılan revizyonlar ve haziran verisi doğrultusunda 173 bine yükseldiği kaydedildi.

- İşsizlik yüzde 3,7’ye çıktı


Bakanlığın istihdam raporu, ABD’de işsizlik oranının, haziran ayında yüzde 3,6’dan yüzde 3,7’ye yükseldiğini de gösterdi. Piyasalarda işsizlik oranının yüzde 3,6 ile son 49 yılın en düşük seviyesinde sabit kalması bekleniyordu.

Diğer taraftan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon açısından dikkatle izlediği ortalama saatlik ücret artışı, haziranda aylık bazda yüzde 0,2 yükselişle beklentilerin altında kalırken ve yıllık bazda yüzde 3,1 artarak beklentiler seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu veriye ilişkin beklentiler aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,1 artış yönündeydi.

Rapora göre, iş gücüne katılım oranı, haziranda yüzde 62,8’den yüzde 62,9’a yükselerek işsizlikteki artışın önemli bir bölümüne ışık tuttu. Analistler, istihdam verilerinin haziranda karışık bir tablo çizmesine karşın güçlü istihdam artışının, Fed'in Fed’in tek bir aylık veriye odaklanarak hamle yapmayacağını ifade ediyor.

- Piyasalar verileri fiyatlıyor


Küresel piyasalar, ABD istihdam verileriyle hareketlenirken, beklentilerin üzerinde gerçekleşen istihdam artışı ile dolar rakipleri karşısında değer kazandı. Veriler öncesinde 1,1267’den işlem gören avro /dolar paritesi, şu an 1,1228-1,1230 bandında seyrediyor. Altının ons fiyatı ise veri öncesi 1.412 dolar seviyesinde seyrederken, veriyle birlikte 1.395 dolara kadar geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
PiyasalarTarım Dışı Istihdam
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