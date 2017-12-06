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ABD'de tarım dışı verimlilik beklentiyi karşılamadı

- ABD'de tarım dışı verimlilik yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,0 arttı, beklenti yüzde 3,3 artış yönündeydi - Birim emek maliyeti ise yüzde 0,2 artış beklentisinin aksine yüzde 0,2 azaldı

ABD'de tarım dışı verimlilik beklentiyi karşılamadı

WASHINGTON (AA) - ABD'de tarım dışı verimlilik yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,0 arttı. Birim emek maliyeti ise aynı dönemde yüzde 0,2 artış beklentisinin aksine yüzde 0,2 azaldı.

ABD Çalışma Bakanlığının güncellediği verilere göre, yılın 3. çeyreğine yönelik tarım dışı istihdam verimliliği yüzde 3 artış kaydetti. Önceki okumaya kıyasla değişmeyen veriye ilişkin beklenti ise yüzde 3,3 artış yönündeydi.

3. çeyrek tarım dışı verimlilik verisi, beklentinin altında kalmasına karşın son 3 yılın en yüksek artışı olarak kayıtlara geçti.

Bu arada, raporda temmuz-eylül dönemindeki üretim artışının yüzde 3,8’den yüzde 4,1’e yükseltildiği bildirildi. Benzer şekilde, çalışma saatinin de 0,3 puan artışla yüzde 1,1’e revize edilmesi verimliliğin sabit kalmasına neden oldu.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyetindeki değişim yüzde 0,5 artıştan yüzde 0,2 düşüşe revize edildi. Veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,2 artış yönündeydi.

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ABD Birim Emek MaliyetiABD Tarım Dışı Verimlilik
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