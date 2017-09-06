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ABD'de ticaret açığı temmuzda arttı

- ABD'de dış ticaret açığı, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarak 43,7 milyar dolara yükseldi

ABD'de ticaret açığı temmuzda arttı

NEW YORK (AA) - ABD'de dış ticaret açığı, temmuzda 43,7 milyar dolara yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dış ticaret açığı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarak 43,7 milyar dolara çıktı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi ise 44,7 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Haziran ayına ait dış ticaret açığı verisi ise 43,6 milyar dolardan 43,5 milyar dolara revize edildi.

Öte yandan, ABD'nin temmuz ayındaki ithalatı bir önceki aya göre 0,4 milyar dolar düşüş kaydederek 238,1 milyar dolara geriledi.

Ülkenin temmuz ayı ihracatı ise hazirana göre 0,6 milyar dolar düşerek 194,4 milyar dolara indi.


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