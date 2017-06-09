ABD'de toptan eşya stokları nisanda daraldı

WASHINGTON (AA) - ABD’de toptan eşya stokları, nisanda yüzde 0,5 azalışla beklenenden fazla geriledi.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın toptan ticaret raporuna göre, toptan eşya stokları, nisanda önceki aya kıyasla yüzde 0,5 daralarak 591 milyar dolara indi. Stoklara yönelik piyasa beklentisi yüzde 0,3 düşüş yönündeydi.
Bu arada, mart ayına yönelik stok miktarındaki artış yüzde 0,2’den yüzde 0,1’e revize edildi.
Rapor, ayrıca toptan eşya satışlarının, nisanda yüzde 0,2 artış beklentisine karşın yüzde 0,4 azaldığını ortaya koydu. Daha önce sabit kaldığı açıklanan mart ayı toptan eşya satışlarındaki değişim ise yüzde 0,2 düşüşe revize edildi.
Analistler, toptan eşya satış ve stoklarının nisanda gerilemesinin ikinci çeyrek büyüme verisini olumsuz etkileyeceğini belirtiyor.