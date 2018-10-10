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ABD'de toptan eşya stokları yükselişini 10'uncu aya taşıdı

- Ülkede toptan eşya stokları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1 yükseliş kaydetti

ABD'de toptan eşya stokları yükselişini 10'uncu aya taşıdı
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WASHINGTON (AA) - ABD’de toptan eşya stokları ağustosta aylık yüzde 1 artarak yükselişini 10'uncu aya taşıdı.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın toptan ticaret raporuna göre, toptan eşya stokları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1 yükseldi. Son 10 aydır yükseliş eğilimini sürdüren stokların yüzde 0,8 artması bekleniyordu.

Raporda ayrıca, toptan eşya satışlarının ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttığı tespit edildi.

Bu arada, temmuz ayına ilişkin toptan stoklardaki artış yüzde 0,6’da sabit bırakılırken, değişmediği açıklanan toptan eşya satışları yüzde 0,2 artışa revize edildi.

Analistler, toptan eşya stok ve satışlarındaki yükselişin sürmesinin büyüme rakamlarını olumlu etkileyeceğine işaret ediyor.

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ABD Toptan Eşya Stokları
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