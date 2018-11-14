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ABD'de TÜFE 9 ayın en hızlı yükselişini kaydetti

- Ülkede tüketici enflasyonu ekimde aylık bazda yüzde 0,3 artarak ocaktan bu yana en hızlı yükselişini gösterirken, yıllık bazda yüzde 2,3'den yüzde 2,5'e çıktı

ABD'de TÜFE 9 ayın en hızlı yükselişini kaydetti
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WASHINGTON (AA) - ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık yüzde 0,3 artarak son 9 ayın en hızlı yükselişini kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, TÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,3 artarak ocak ayından bu yana en hızlı yükselişini gösterirken, yıllık bazda yüzde 2,3’den yüzde 2,5’e çıktı. Son 7 aydır üst üste artan tüketici fiyatlarına yönelik beklentiler, aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,5 artış seviyesindeydi.

Manşet enflasyon olarak da adlandırılan TÜFE'nin ekimde yükseliş eğilimini sürdürmesinde, özellikle enerji ve ikinci el otomobil maliyetlerinin artması etkili oldu. Verilere göre, geçen ay enerji fiyatları yüzde 2,4 ve ikinci el otomobil fiyatları yüzde 2,6 yükseldi.

Veriler, gıda fiyatlarının ekimde önceki aya kıyasla yüzde 0,1 gerilediğini de ortaya koydu.


- Çekirdek enflasyonda son 3 ayın en büyük artışı


Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ekimde aylık yüzde 0,2 artışla son 3 ayın en hızlı yükselişini kaydetti. Yıllık bazda yüzde 2,1’e gerileyen endekse ilişkin beklentiler aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,2 artış yönündeydi.

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ABD TÜFE
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