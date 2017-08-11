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ABD'de TÜFE beklentinin altında

- Ülkede TÜFE, temmuzda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 1,7 arttı

ABD'de TÜFE beklentinin altında

WASHINGTON (AA) - ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 1,7 artarak beklentinin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı. Son 3 ayın ilk yükselişini kaydeden TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,2 artış yönündeydi.

Ülkede yıllık TÜFE de temmuz itibarıyla yüzde 1,6'dan yüzde 1,7'ya yükselmesine karşın yüzde 1,8 seviyesindeki beklentiyi karşılamadı.

TÜFE'nin temmuzda hafif artmasında gıda ve sağlık hizmeti maliyetlerinin yükselmesinin yanı sıra enerji fiyatlarındaki düşüşün sınırlı kalması önemli rol oynadı. Rapora göre, haziranda yüzde 1,6 azalan genel enerji kalemi temmuzda sadece yüzde 0,1 geriledi. Öte yandan, sağlık ürünleri kalemi yüzde 1 ile en yüksek fiyat artışını kaydetti. Temmuzda gıda fiyatları yüzde 0,2 ve giyim fiyatları de 0,3 artış gösterdi.

Rapora göre, değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 1,7 arttı. Çekirdek TÜFE'ye ilişkin beklentiler, aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,8 artış seviyesindeydi.

Analistler, enflasyon verilerindeki zayıf eğilimin gelecek aylarda devam etmesinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl üçüncü kez faiz artırma planını değiştirebileceğine işaret ediyor.

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