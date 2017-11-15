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ABD'de TÜFE beklentiyi karşıladı

- Ülkede, Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,0 artarak beklentiyi karşıladı - Çekirdek TÜFE de ekimde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,8 artarak beklenti dahilinde gerçekleşti

ABD'de TÜFE beklentiyi karşıladı

WASHINGTON (AA) - ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde beklenti paralelinde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,0 arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ekimde önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Böylece yükselişini üçüncü aya taşıyan TÜFE, yüzde 0,2’lik piyasa beklentisini de karşılamış oldu. Endeks, eylülde aylık yüzde 0,5 artarak son 8 ayın en hızlı yükselişini kaydetmişti.

Manşet enflasyon olarak da tanımlanan veri, yıllık bazda beklendiği gibi yüzde 2,2'den yüzde 2,0’ye geriledi.

Rapora göre, değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ekimde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,8 artarak beklenti dahilinde gerçekleşti.

Analistler, son üç aydır yükselme eğiliminde olan TÜFE rakamlarının, enflasyondaki zayıflığın geçici olduğu görüşünü desteklediğine ve Fed’in aralıkta yeniden faiz artırma olasılığını güçlendirdiğine işaret ediyor.

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