Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa eren sanal Trabzon
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için
Ambalaj ödülleri verildi
Ambalaj ödülleri verildi
İyi markamız olmalı
Gıdada markamız olmalı
Tasarıma tam destek
Tasarıma tam destek

ABD'de TÜFE beklentiyi karşılamadı

- Ülkede tüketici fiyatları eylülde aylık bazda yüzde 0,1 artarak yükselişini altıncı aya taşırken, yıllık bazda yüzde 2,7’den 2,3’e geriledi - Manşet enflasyon olarak da adlandırılan endekse yönelik beklentiler aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,4 artış seviyesindeydi

ABD'de TÜFE beklentiyi karşılamadı
banner17

WASHINGTON (AA) - ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,1 yıllık yüzde 2,3 artarak beklentinin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın raporuna göre, TÜFE, eylülde aylık bazda yüzde 0,1 artarak yükselişini altıncı aya taşırken, yıllık bazda yüzde 2,7’den 2,3’e geriledi. Manşet enflasyon olarak da adlandırılan endekse yönelik beklentiler aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,4 artış seviyesindeydi.

TÜFE'nin eylülde beklenenden az artmasında özellikle enerji ve ikinci el otomobil maaliyetlerindeki gerileme etkili oldu. Verilere göre, eylülde enerji fiyatları yüzde 0,5 ve ikinci el otomobil fiyatları yüzde 3 geriledi.

Veriler, gıda fiyatlarının ise eylülde önceki aya kıyasla değişmediğini ortaya koydu.


- Çekirdek enflasyon da beklentiyi karşılamadı


Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylülde aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,2 artarak beklentiyi karşılamadı. Beklentiler aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 artış yönündeydi..

Analistler, son iki günde açıklanan verilerin enflasyonist baskılara dair hiçbir işaret sunmadığına dikkati çekerek, ABD Merkez Bankası’nın aralıkta yeniden faiz artırma olasılığının bu nedenle bir miktar azaldığını belirtiyor.

ABD’de dün açıklanan verilere göre, üretici fiyat endeksi eylülde aylık yüzde 0,2 artarak son 3 ayın ilk yükselişini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD TÜFEEnflasyonFED
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1