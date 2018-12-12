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ABD'de TÜFE kasımda sabit kaldı

- Ülkede tüketici fiyatları, kasımda aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 2,5’ten yüzde 2,2'ye geriledi

ABD'de TÜFE kasımda sabit kaldı
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WASHINGTON (AA) - ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda beklenti dahilinde sabit kalarak 7 ay süren yükseliş eğilimini sonlandırdı.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, TÜFE, kasımda aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 2,5’ten yüzde 2,2’ye geriledi.
Kasımda 7 aylık yükseliş eğilimini sonlandıran TÜFE, piyasa beklentileri paralelinde açıklandı.

Manşet enflasyon olarak da adlandırılan TÜFE'nin kasımda sabit kalmasında benzin fiyatlarındaki gerilemenin barınma, gıda ve otomobil fiyatlarındaki artışı dengelemesi etkili oldu.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise kasımda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,2 arttı. Söz konusu endekse ilişkin beklentiler de aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,2 artış yönündeydi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD TÜFE
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