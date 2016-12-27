ABD'de tüketici güveni 15 yılın zirvesinde

WASHINGTON (AA) - ABD'de Tüketici Güven Endeksi aralık ayında 113,7’ye çıkarak 2001’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı



Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Conference Board'un raporuna göre, Tüketici Güven Endeksi aralıkta önceki aya kıyasla 4,3 puan artarak 113,7 oldu. Böylece, Ağustos 2001’den beri en yüksek seviyesine ulaşan endeksin 108,5’e çıkması bekleniyordu.



Raporda, ayrıca Beklentiler Endeksi’nin 94,4’ten 105,5’e yükselerek son 13 yılın zirvesine çıktığı kaydedildi.



Conference Board'un ekonomik göstergelerden sorumlu direktörü Lynn Franco, yaptığı yazılı açıklamada, "Tüketici güveninin aralıkta artmaya devam etmesinde beklentilerin 13 yılın en yüksek seviyesine çıkması belirleyici oldu. Seçimlerin ardından ekonomiye, iş gücü piyasasına ve gelirlere yönelik yükselen iyimserlik en fazla yaşlı tüketicileri etkiledi." değerlendirmesini yaptı.



Öte yandan, New York borsası, Noel tatilinin ardından haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlarken, Nasdaq Teknoloji Endeksi eşik seviyesi olarak görülen 20 bin puana yaklaşarak rekor kırdı.

