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ABD'de tüketici güveni 17 yılın zirvesinden indi

- Conference Board Tüketici Güven Endeksi aralıkta önceki aya kıyasla 6,5 puan azalarak 122,1 oldu

ABD'de tüketici güveni 17 yılın zirvesinden indi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi aralıkta 122,1'e gerileyerek 17 yılın zirvesinden indi ve beklentinin altında kaldı.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Conference Board'un raporuna göre, Tüketici Güven Endeksi aralıkta önceki aya kıyasla 6,5 puan azalarak 122,1 oldu. Böylece son 17 yılın zirvesinden gerileyen endekse ilişkin piyasa beklentisi 128 seviyesindeydi.

Raporda, Mevcut Durum Endeksinin aralıkta önceki aya kıyasla 1,7 puan artarak 156,6’ya yükseldiği bildirildi. Amerikalı tüketicilerin geleceğe yönelik değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi ise aynı dönemde 111’den 99,1’e geriledi.

Conference Board'un ekonomik göstergelerden sorumlu direktörü Lynn Franco, verilere ilişkin açıklamasında, “Tüketici güveni kasımda 17 yılın zirvesine çıktıktan sonra aralıkta geriledi. Bunda gelecek birkaç aya yönelik iş dünyası ve istihdam piyasası görünümünün kısmen zayıflaması etkili oldu” değerlendirmesini yaptı.

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ABD Conference Board Tüketici Güveni
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