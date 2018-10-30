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ABD'de tüketici güveni 18 yılın zirvesinde

- Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Conference Board'un Tüketici Güven Endeksi, ekimde önceki aya kıyasla 2,6 puan artarak 137,9 oldu - Eylül 2000'den bu yana en yüksek seviyesini kaydeden endeksin 135,9'a yükselmesi bekleniyordu

ABD'de tüketici güveni 18 yılın zirvesinde
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WASHINGTON (AA) - ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ekimde 137,9'a yükselerek 18 yılın zirvesine çıktı.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Conference Board'un raporuna göre, Tüketici Güven Endeksi, ekimde önceki aya kıyasla 2,6 puan artarak 137,9 oldu. Eylül 2000'den bu yana en yüksek seviyesini kaydeden endekse yönelik piyasa beklentisi 135,9 olarak belirlenmişti.

Raporda tüketicilerin mevcut koşullara yönelik değerlendirmelerini ölçen Mevcut Durum Endeksi'nin 169,4'ten 172,8'e yükseldiği bildirildi. Amerikalıların geleceğe yönelik öngörülerini yansıtan Beklentiler Endeksi'nin de 112,5'ten 114,6'ya çıktığı kaydedildi.

Bu arada, eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi 138,4'ten 135,3'e revize edildi. Veri, revize öncesi 18 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçmişti.

Conference Board'un ekonomik göstergelerden sorumlu direktörü Lynn Franco, verilere ilişkin açıklamasında, “Tüketici güveni, eylülde sınırlı arttıktan sonra ekimde daha fazla yükseldi ve 18 yılın zirvesinde kaldı.Tüketicilerin bugünkü şartlara yönelik değerlendirmesi genel olarak güçlü istihdam artışından ötürü oldukça pozitif olmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Analistler, beklentileri aşarak 18 yılın zirvesine ulaşan tüketici güveninin, ABD ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturan tüketici harcamalarını destekleyeceğine işaret ediyor.

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