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ABD'de tüketici güveni beklentiyi karşılamadı

- Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesi'nin raporuna göre, UMICH, haziranda nihai 98,2 değerini aldı - Endeske yönelik beklenti 99 seviyesindeydi

ABD'de tüketici güveni beklentiyi karşılamadı

WASHINGTON (AA) - ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH), bu ay 98,2’ye gerileyerek beklentinin altında kaldı.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesi'nin raporuna göre, UMICH, haziranda nihai 98,2 değerini aldı. Mayısta 98 olarak ölçülen endekse yönelik piyasa beklentisi 99 seviyesindeydi.

Raporda, Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi'nin ise 111,8'den 116,5'e yükseldiği belirtildi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan Beklentiler Endeksi de 89,1'den 86,3'e geriledi.


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