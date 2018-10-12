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ABD'de tüketici güveni ekimde geriledi

- Michigan Üniversitesi'nin raporuna göre, UMICH, ekim ortasında önceki aya kıyasla 1,1 puan gerileyerek 99 değerini aldı - Eylülde son 14 yılın en yüksek ikinci seviyesini kaydeden endekste beklenti 100,5’e yükselmesi yönündeydi

ABD'de tüketici güveni ekimde geriledi
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WASHINGTON (AA) - ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH), ekim ortasında 99’a gerileyerek beklentinin altında kaldı.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesi'nin raporuna göre, UMICH, ekim ortasında önceki aya kıyasla 1,1 puan gerileyerek 99 değerini aldı.

Eylülde son 14 yılın en yüksek ikinci seviyesini kaydeden endekse yönelik beklenti 100,5’e yükselmesi yönündeydi. Beklentiyi karşılamayan endekste, tüketicilerin hem mevcut, hem gelecek döneme ilişkin beklentilerinde yaşanan zayıflama etkili oldu.

Verilere göre, Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi ekim ortasında 115,2'den 114,4'e geriledi. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan Beklentiler Endeksi ise 90,5'ten 89,1'e indi.

Raporda görüşlerine yer verilen Michigan Üniversitesi Tüketici Araştırmaları Direktörü Richard Curtin, tüketici güvenindeki düşüşün son dönemde ABD borsalarında yaşanan kayıplarla etkisi olmadığını, endekse yönelik anketlerin bu kayıplardan daha önce yapıldığını aktardı.

Bu arada, 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi, yüzde 3,17’ye gerileyerek son 7 yılın zirvesinden indi.

New York borsaları ise iki gün süren sert düşüş eğiliminin ardından haftanın son işlem günene alış ağırlıklı başladı.

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