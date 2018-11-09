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ABD'de tüketici güveni geriledi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH), kasım başında 98,3'e geriledi. Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesi'nin raporuna göre, UMICH, kasım başında ekim sonuna...

ABD'de tüketici güveni geriledi
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WASHINGTON (AA) - ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH), kasım başında 98,3'e geriledi.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesi'nin raporuna göre, UMICH, kasım başında ekim sonuna kıyasla 0,3 puan gerileyerek 98,3 değerini aldı.

Endekse yönelik beklenti 98 seviyesindeydi. Beklentiyi karşılamayan endekste, tüketicilerin geleceğe yönelik değerlendirmelerinde yaşanan zayıflama etkili oldu.

Verilere göre, Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi 113,1'den 113,2'ye yükselirken, Beklentiler Endeksi 89,3'ten 88,7'ye geriledi.

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