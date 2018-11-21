ABD'de tüketici güveni geriledi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH), kasım ortasında 97,5 puana geriledi.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesi'nin raporuna göre, UMICH, kasım ortasında ay başına kıyasla 0,8 puan gerileyerek 97,5 oldu.

Ekim ayında nihai 98,6 değerini alan endekse yönelik beklenti ise 98,3 seviyesindeydi. Beklentiyi karşılamayan endekste tüketicilerin hem mevcut ekonomik koşullara hem de geleceğe yönelik değerlendirmelerinde yaşanan zayıflama etkili oldu.

Verilere göre, Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi 113,1'den 112,3'e ve Beklentiler Endeksi 89,3'ten 88,1'e geriledi.