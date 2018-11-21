Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Hitachi vantara partnerday Sürdürülebilir
Konkordato tepkisi
Konkordato tepkisi
Kış lastiği başlıyor
Kış lastiği başlıyor
İthal et istemiyoruz
İthal et istemiyoruz
Çağrı Merkezi yenilendi
Çağrı Merkezi yenilendi
Revitacare HairCare Uygulaması ile Sağlıklı Saçlar
SAĞLIKLI SAÇLARIN SIRRI BU HABERDE

ABD'de tüketici güveni geriledi

- Michigan Üniversitesinin raporuna göre, UMICH, kasım ortasında ay başına kıyasla 0,8 puan gerileyerek 97,5 oldu

ABD'de tüketici güveni geriledi
banner17

WASHINGTON (AA) - ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH), kasım ortasında 97,5 puana geriledi.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesi'nin raporuna göre, UMICH, kasım ortasında ay başına kıyasla 0,8 puan gerileyerek 97,5 oldu.

Ekim ayında nihai 98,6 değerini alan endekse yönelik beklenti ise 98,3 seviyesindeydi. Beklentiyi karşılamayan endekste tüketicilerin hem mevcut ekonomik koşullara hem de geleceğe yönelik değerlendirmelerinde yaşanan zayıflama etkili oldu.

Verilere göre, Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi 113,1'den 112,3'e ve Beklentiler Endeksi 89,3'ten 88,1'e geriledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1