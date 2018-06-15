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ABD'de tüketici güveni haziranda yükseldi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksinin (UMICH) haziran ortasında 99,3’e yükseldiği bildirildi. Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesinin raporuna göre, UMICH, haziran ayına yönelik...

ABD'de tüketici güveni haziranda yükseldi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksinin (UMICH) haziran ortasında 99,3’e yükseldiği bildirildi.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesinin raporuna göre, UMICH, haziran ayına yönelik ilk okumada 99,3 değerini aldı. Mayısta 98 olarak ölçülen endekse yönelik piyasa beklentisi 98,5 seviyesindeydi.

Raporda, Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi'nin 111,8'den 117,9'a yükseldiği de belirtildi. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan Beklentiler Endeksi ise 89,1'den 87,4'e geriledi.

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Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH)
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