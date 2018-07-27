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ABD'de tüketici güveni temmuzda geriledi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH), temmuzda 97,9'a gerilemesine karşın beklentiyi geride bıraktı.Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesi'nin nihai verilerine göre,...

ABD'de tüketici güveni temmuzda geriledi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH), temmuzda 97,9'a gerilemesine karşın beklentiyi geride bıraktı.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesi'nin nihai verilerine göre, UMICH, temmuz sonunda 97,9 değerini aldı. Haziranda 98,2 seviyesinde ölçülen endekse yönelik piyasa beklentisi 97,1 seviyesindeydi.

Raporda, Amerikalıların ekonomiye yönelik değerlendirmelerinin ticaret savaşının ekonomiye yönelik olumsuz etkileri nedeniyle kötüleştiği bildirildi.

Verilere göre, şu anki finansal koşullara yönelik güveni ölçen Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi temmuzda önceki aya kıyasla 116,5'ten 114,4’e geriledi. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan Beklentiler Endeksi ise 86,3'ten 87,3'e çıktı.

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