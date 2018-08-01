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ABD'de tüketici güveni temmuzda yükseldi

- Conference Board'un raporuna göre, ABD'de Tüketici Güven Endeksi temmuzda önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak 127,4 oldu - Endekse yönelik piyasa beklentisi ise 126,5 seviyesindeydi

ABD'de tüketici güveni temmuzda yükseldi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, temmuzda 127,4'e yükselerek beklentinin üzerine çıktı.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Conference Board'un raporuna göre, Tüketici Güven Endeksi, temmuzda önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak 127,4 oldu. Endekse yönelik piyasa beklentisi ise 126,5 seviyesindeydi.

Raporda, ayrıca tüketicilerin içinde bulundukları koşullara yönelik değerlendirmelerini ölçen Mevcut Durum Endeksi'nin 161,7'den 165,9'a yükseldiği bildirildi.

Geleceğe yönelik öngörülere yönelik Beklentiler Endeksi'nin 104'ten 101,7'ye gerilediği kaydedildi.

Bu arada, haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi 126,4'ten 127,1'e revize edildi.

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ABD Conference Board Tüketici Güveni
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