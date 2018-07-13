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ABD'de tüketici güveni ticaret savaşı endişeleriyle azaldı

- UMICH, temmuz ortasında 97,1 değerini aldı, piyasa beklentisi 98 seviyesindeydi - Amerikalıların ekonomiye yönelik değerlendirmelerinin ticaret savaşının ekonomiye yönelik olumsuz etkileri nedeniyle kötüleştiği bildirildi

ABD'de tüketici güveni ticaret savaşı endişeleriyle azaldı

WASHINGTON (AA) - ABD'de temmuz ayı öncü Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH), 97,1’e gerileyerek beklentinin altında kaldı.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesi'nin raporuna göre, UMICH, temmuz ortasında 97,1 değerini aldı. Haziranda 98,2 seviyesinde ölçülen endekse yönelik piyasa beklentisi 98 seviyesindeydi.

Raporda, Amerikalıların ekonomiye yönelik değerlendirmelerinin ticaret savaşının ekonomiye yönelik olumsuz etkileri nedeniyle kötüleştiği bildirildi.

Verilere göre, şu anki finansal koşullara yönelik güveni ölçen Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi temmuz ortasında 116,5'ten 113,9'a geriledi. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan Beklentiler Endeksi ise sınırlı artışla 86,3'ten 86,4'e çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH)
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