ABD'de tüketici kredileri 6 ayın en hızlı yükselişini kaydetti

WASHINGTON (AA) - ABD'de tüketici kredileri, mayısta 24,6 milyar dolar artarak son 6 ayın en hızlı yükselişini kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) raporuna göre, ülkede tüketici kredileri, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla 24,6 milyar dolar (yüzde 7,6) artarak toplam 3 trilyon 898 milyar dolara ulaştı.

Son 6 ayın en hızlı yükselişini kaydeden veriye ilişkin artış beklentisi 12,4 milyar dolar idi. Beklentiyi aşan tüketici kredileri, kredi kartı ve benzeri devir yapan kredilerin yüzde 11,4 artması belirleyici oldu. Söz konusu değişim Kasım 2017'den bu yana en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

Buna ilaveten, ev, araba ve öğrenci borçları gibi devir yapmayan kredilerin yüzde 6,3 yükseldiği bildirildi.

Raporda ayrıca nisan ayı tüketici kredilerindeki artışın 9,3 milyar dolardan 10,3 milyar dolara revize edildiği kaydedildi.

New York borsasında endeksler, verinin ardından haftanın ilk işlem gününü sert yükselişle tamamladı.