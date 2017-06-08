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ABD'de tüketici kredileri 6 yılın en düşük artışını kaydetti

- Ülkedeki tüketici kredileri tutarı nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla 8,2 milyar dolar yükseldi - Ağustos 2011'den bu yana en düşük artışı kaydeden veriye ilişkin artış beklentisi 17 milyar dolar seviyesindeydi

ABD'de tüketici kredileri 6 yılın en düşük artışını kaydetti

WASHINGTON (AA) - ABD'de tüketici kredileri nisanda yüzde 2,6 ile beklentilerin çok altında artarak yaklaşık 6 yılın en düşük yükselişini kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) raporuna göre, ülkedeki tüketici kredileri tutarı nisanda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 8,2 milyar dolar (yüzde 2,6) artarak toplamda 3 trilyon 821 milyar dolara ulaştı.

Bu sonuçla Ağustos 2011'den bu yana en düşük artışı kaydeden veriye ilişkin artış beklentisi 17 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Tüketici kredilerinin beklentinin çok altında kalmasında ev, araba ve öğrenci kredileri gibi devir yapmayan kredilerdeki artışın yüzde 2,9 ile sınırlı kalması etkili oldu. Kredi kartı ve benzeri gibi devir yapan krediler ise yüzde 1,8 arttı.

Raporda ayrıca, mart ayı tüketici kredilerindeki artışın 16,4 milyar dolardan 19,5 milyar dolara revize edildiği bildirildi.

Analistler, tüketici kredilerinin nisanda son 6 yılın en düşük seviyesinde artmasının, Amerikalıların yılın ikinci çeyreğinde daha fazla harcama yapacağı beklentisine yönelik soru işaretleri oluşturduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Tüketici Kredileri
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