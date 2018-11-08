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ABD'de tüketici kredileri beklenenden az arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'de tüketici kredileri, eylülde yıllık yüzde 3,3 artarak, beklentinin altında kaldı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) raporuna göre, ülkede tüketici kredileri, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 10,9 milyar...

ABD'de tüketici kredileri beklenenden az arttı
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WASHINGTON (AA) - ABD'de tüketici kredileri, eylülde yıllık yüzde 3,3 artarak, beklentinin altında kaldı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) raporuna göre, ülkede tüketici kredileri, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 10,9 milyar dolar (yüzde 3,3) artarak, toplamda 3 trilyon 950 milyar dolara ulaştı. Veriye ilişkin artış beklentisi 16,5 milyar dolar seviyesindeydi.

Tüketici kredilerinin eylülde beklenenden az artmasında kredi kartı ve benzeri devir yapan borçların yüzde 0,4 gerilemesi belirleyici oldu. Devir yapmayan kredilerin ise eylülde yüzde 4,7 arttığı bildirildi.

Analistler, Amerikalıların Fed'in sıkılaştırma politikasıyla artan faizler nedeniyle kredi kullanımını azalttığına işaret ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Tüketici Kredileri
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