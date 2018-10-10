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ABD'de ÜFE 3 aydır ilk kez yükseldi

- ABD'de ÜFE eylülde aylık yüzde 0,2 arttı

ABD'de ÜFE 3 aydır ilk kez yükseldi
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WASHINGTON (AA) - ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 0,2 artarak son 3 ayın ilk yükselişini kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ÜFE, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı. Hazirandan bu yana ilk kez artan endekse ilişkin eylül beklentisi de yüzde 0,2 artış yönündeydi.

Geçen temmuz ayında sabit kalan ÜFE, ağustosta yüzde 0,1 azalarak son 1,5 yılın ilk düşüşünü kaydetmişti.

Rapordaki veriler, üretici fiyatlarının eylülde artmasında taşımacılık maliyetlerindeki yüzde 1,8’lik yükselişin belirleyici olduğunu ortaya koydu.

Eylülde yıllık ÜFE ise yüzde 2,8’den yüzde 2,6’ye geriledi ve yüzde 2,7 seviyesindeki piyasa beklentisinin altında kaldı.

Aynı dönemde, değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise beklenti paralelinde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,5 arttı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Piyasalar, Fed’in görmekten endişelendiği enflasyonist baskılara dair hiçbir işaret sunmayan üretici fiyatlarının ardından yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'ni merakla bekliyor.

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ABD ÜFE
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