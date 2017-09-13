NEW YORK (AA) - ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,4 artarak beklentinin altında gerçekleşti.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, üretici fiyatları ağustosta önceki aya oranla yüzde 0,2 ve son 12 ayda yüzde 2,4 yükseldi. ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentileri aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda da yüzde 2,5 artması yönündeydi
Temmuzda yılın ilk düşüşünü kaydeden ÜFE’nin ağustosta artmasında enerji talebindeki artışın etkili olduğu belirtildi.
Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, ağustosta aylık yüzde 0,1 ve yıllık 2,0 artış gösterdi. Çekirdek ÜFE’nin aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,1 artması bekleniyordu.
ABD'de ÜFE ağustosta beklentinin altında yükseldi
- Ülkede üretici fiyatları ağustosta önceki aya göre 0,2 ve son 12 ayda yüzde 2,4 yükseldi - ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi aylık 0,3, yıllık 2,5 artması yönündeydi
13 Eylül 2017 Çarşamba 16:14
NEW YORK (AA) - ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,4 artarak beklentinin altında gerçekleşti.