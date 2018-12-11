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ABD'de ÜFE beklentinin üstünde

- Ülkede üretici enflasyonu kasımda sabit kalması beklenirken yüzde 0,1 arttı - Çekirdek üretici enflasyonu ise aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda 2,7 artarak beklentiyi aştı

ABD'de ÜFE beklentinin üstünde
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WASHINGTON (AA) - ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık yüzde 0,1 artarak beklentinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ÜFE, kasımda önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı. Ekimde son 6 yılın en hızlı yükselişini kaydeden endekse ilişkin beklenti kasımda sabit kalması yönündeydi.

Kasım itibarıyla yıllık ÜFE yüzde 2,9’dan yüzde 2,5’e gerileyerek beklentiye paralel açıklandı.

Aynı dönemde, değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE'nin ise aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,7 arttığı bildirildi. Çekirdek üretici enlasyonuna ilişkin aylık ve yıllık beklentiler sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 2,5 olarak belirlenmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Analistler, ülkede yarın açıklanacak tüketici enflasyonun piyasaların odak noktalarından biri olacağını belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ÜFE
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