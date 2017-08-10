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ABD'de ÜFE yılın ilk düşüşünü kaydetti

- Ülkede üretici fiyatları temmuzda önceki aya oranla yüzde 0,1 azalarak Ağustos 2016'dan bu yana ilk düşüşünü kaydetti - Yıllık bazda yüzde 1,9'a gerileyen ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,3 artması yönündeydi

ABD'de ÜFE yılın ilk düşüşünü kaydetti

WASHINGTON (AA) - ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 gerileyerek yaklaşık bir yılın ilk düşüşünü kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, üretici fiyatları temmuzda önceki aya oranla yüzde 0,1 azaldı. Ağustos 2016’dan bu yana ilk kez düşen ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi aylık yüzde 0,1 artması yönündeydi.

Yıllık bazda da yüzde 2,0’den yüzde 1,9’a gerileyerek beklentinin altında kalan ÜFE’nin zayıflamasına enerji ve hizmet fiyatlarındaki düşüş belirleyici rol oynadı. Verilere göre, haziranda toptan enerji fiyatları yüzde 0,3, ticari hizmet fiyatları yüzde 0,5 ve ulaşım hizmeti fiyatları yüzde 0,8 geriledi. Toptan gıda fiyatları ise değişmedi.

Rapor, ayrıca gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE’nin de temmuzda aylık yüzde 0,1 gerilediğini ortaya koydu. Yıllık bazda 0,1 puan azalarak yüzde 1,8’e inen çekirdek ÜFE’nin aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2 ,1 artması bekleniyordu.

Analistler, ÜFE rakamlarının enflasyondaki zayıflığın sürdüğüne işaret ettiğini vurgularken, bu eğilimin gelecek aylarda devam etmesinin ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz artırmasını zorlaştıracağını belirtiyor.

Piyasalar, beklentilerin altında kalan ÜFE verilerinin ardından ülkede yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi’ne odaklandı.

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