ABD'de vergi reformu, kamu borcunu 1,4 trilyon dolar artıracak

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu'nda bu hafta oylanması beklenen vergi reformu tasarısının yasalaşması halinde kamu borcunu yaklaşık 1,4 trilyon dolar artıracağı bildirildi.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), Cumhuriyetçi senatörlerin "Vergi İndirimleri ve İstihdam Yasası" başlıklı önergesine yönelik analiz raporunu yayınladı.

Kuruluşun tahminlerine göre, Senato'da görüşülen vergi teklifinin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi, ülkenin kamu borcunun 2027 itibarıyla 1 trilyon 441 milyar dolar artmasına neden olacak. Bu rakamın, mevcut vergi sisteminin devam ettirilmesi durumunda ise 1 trilyon 463 milyar dolara ulaşması bekleniyordu.

Vergi tasarısı kapsamında öngörülen ek kamu açığının, statükonun sürmesi halinde ulaşılacak rakamın aşağısında kalması, yasa teklifinin Cumhuriyetçilerin "uzlaşma" prosedürünü kullanabilmesi için gerekli şartı karşıladığı anlamına geliyor.

Vergi tasarısının 60 yerine 51 oyla kabul edilmesine imkan tanıyacak uzlaşma uygulaması, Beyaz Saray tarafından desteklenen vergi tasarısının Demokratların desteği olmadan geçmesine olanak sağlayabilir.

- Fakir ve orta sınıf daha fazla vergi ödeyecek

Olumsuz bazı değerlendirmelerinde yer aldığı raporda, Senato'daki vergi tasarısının yasalaşması durumunda ülkedeki en fakir ve orta sınıf mükelleflerin daha fazla vergi ödemek zorunda kalabileceği belirtildi.

Ayrıca, zorunlu sağlık sigortasının iptalini öngören tasarısının hayata geçmesi halinde sağlık sigortası maliyetlerinin mevcut sisteme kıyasla yüzde 10 daha fazla yükseleceği kaydedildi. Raporda, ülkedeki sigortasız kişi sayısının 2019 itibariyle 4 milyon ve 2027 itibarıyla 13 milyon artacağı tahminine de yer verildi.

ABD Kongresinin partiler üstü bürokratik kurumu CBO'nun söz konusu projeksiyonları, vergi kanunlarının 30 yılı aşkın süredir ilk kez değiştirilmesini hedefleyen vergi reformuna yönelik muhalefetin elini güçlendirdi.

Demokratlar "Vergi İndirimleri ve İstihdam Yasası"na büyük oranda zenginlere ve şirketlere yarar sağlayacağı gerekçesiyle baştan beri karşı çıkıyordu.

Buna ilaveten, bazı Cumhuriyetçi senatörlerin muhalefete katılması, yasa tasarısının geleceğine yönelik belirsizliği artırdı. Şu ana kadar tasarıyı desteklemeyeceği sinyalinde bulunan Cumhuriyetçi senatör sayısı dörde çıktı.

- İkna turları sürüyor

ABD Senatosu'ndaki 100 sandalyeden 52'sine sahip Cumhuriyetçilerin, yasa tasarısını onaylamak için en az 51 oya ihtiyacı bulunuyor.

Yasa tasarısı, yapılacak oylamada 50 “evet”, 50 “hayır” oyu alırsa, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in eşitlik durumunu bozmak için oy kullanma hakkı var.

Cumhuriyetçilerin ikiden fazla fire vermesi, vergi reformunun reddedilmesine yol açacağından Beyaz Saray ve Parti liderleri, muhalif Cumhuriyetçileri ikna etmek için çabalıyor.