Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya kiğılı Çok net kampanya
Global film endüstrisinden Türk sinemasına fokus
Dünya Sinemasının Kalbi İstanbul'da attı
SinemaDansAnkara2018'de 'En İyi'ler Ödüllendi!
SinemaDansAnkara ödüller dağıttı
Maltepe eğitimi konuştu
Maltepe eğitimi konuştu
Esnaftan tam destek
Esnaftan tam destek
KIKO MILANO, TÜRKİYE’DE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
KIKO, İstiklal'de

ABD'de yeni konut satışları 2,5 yılın en düşük seviyesinde

- Ülkede birinci el konut satışları, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 8,9 azalışla 544 bine gerileyerek Mart 2016’dan bu yana en düşük seviyesini kaydetti

ABD'de yeni konut satışları 2,5 yılın en düşük seviyesinde
banner17

WASHINGTON (AA) - ABD’de birinci el konut satışları, ekimde aylık yüzde 8,9 azalışla Mart 2016’dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, ülkede birinci el konut satışları, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 8,9 azalarak 544 bin oldu. Son beş ayın dördünde gerileyen satışların ekimde yüzde 4 artması bekleniyordu.

Yeni konut satışlarının Mart 2016’dan bu yana en düşük seviyesine düşmesi, Amerikan konut sektörünün artan faiz oranları ve girdi fiyatları nedeniyle zor günler yaşadığının bir başka göstergesi oldu.

Ayrıca ABD'de yeni konut satışlarına ilişkin medyan fiyat, haziranda önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 azalarak 309 bin 700 dolara geriledi.

Eylül ayına ilişkin satış rakamı ise 553 binden 597 bine revize edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD 1.el Konut Satışları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1