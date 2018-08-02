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"ABD’den beklentimiz yargılamanın sonuçlarına itibar etmesi"

- İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç: - "Türk iş dünyası olarak ABD’den beklentimiz, Türk yargısının yapacağı yargılamanın sonuçlarına itibar etmesidir" - "Amerika, haksız ve mesnetsiz 'yaptırım' tehdidiyle Türk halkına, iş dünyasına istemediği hiçbir şeyi yaptıramayacak" - "ABD’nin korkusu Türkiye’nin yeni küresel dengedeki rolüyse, biz aklıselimle mücadele etmeyi ve yolumuzda ilerlemeyi biliriz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Türk iş dünyası olarak ABD’den beklentimiz, Türk yargısının yapacağı yargılamanın sonuçlarına itibar etmesi." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, "Türkiye, bu krizden daha güçlenerek çıkacaktır. Eğer ABD müttefiklik sözde kalsın istiyorsa, asıl bedeli sonunda kendileri öder. Türk iş dünyası olarak devletimizin, iki bakanımızın arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, şunları kaydetti:

“ABD'nin rahatsız olduğu konu bağımsız Türk yargısıysa, bu tehditkar dilden biz daha rahatsızız. ABD’nin korkusu Türkiye’nin yeni küresel dengedeki rolüyse, biz aklıselimle mücadele etmeyi ve yolumuzda ilerlemeyi biliriz. Amerika haksız ve mesnetsiz yaptırım tehdidiyle Türk halkına, iş dünyasına istemediği hiçbir şeyi yaptıramayacak. Türkiye, anlayacakları dilden konuşacak, kurulan bütün tuzakları aştığı gibi bunu da aşacaktır. Türk iş dünyası olarak ABD’den beklentimiz, Türk yargısının yapacağı yargılamanın sonuçlarına itibar etmesidir. Skandal yaptırım kararı hem uluslararası hukuka hem devletler arası güven ilişkilerine aykırıdır. ABD'nin bir müttefik olarak hareket edeceğine inanmak istiyoruz.”

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