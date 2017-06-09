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ABD'den Dodd-Frank’i iptal edecek tasarıya onay

- ABD Temsilciler Meclisi, “Yatırımcılar, Tüketiciler ve Girişimciler için Finansal Umut ve Fırsat Yaratma Yasası”na (CHOICE) ilişkin tasarıyı 186’ya karşı 233 oyla kabul etti - Obama yönetiminin 2010 yılında hayata geçirdiği "Dodd-Frank Wall Street Reformu" kapsamındaki finansal düzenlemelerin büyük ölçüde kaldırılmasını öngören yasa teklifinin bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak

ABD'den Dodd-Frank’i iptal edecek tasarıya onay

WASHINGTON (AA) - Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın 2008 finansal krizinden sonra hayata geçirdiği “Dodd- Frank Wall Street Reformu”nun iptalini öngören yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi’nden geçti.

ABD Temsilciler Meclisi, “Yatırımcılar, Tüketiciler ve Girişimciler için Finansal Umut ve Fırsat Yaratma Yasası”na (CHOICE) ilişkin tasarıyı 186’ya karşı 233 oyla kabul etti.

Obama yönetiminin 2010 yılında hayata geçirdiği Dodd-Frank Wall Street Reformu kapsamındaki finansal düzenlemelerin büyük ölçüde kaldırılmasına imkan tanıyacak yasa teklifinin, bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.

Tasarı, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senatodan da geçerse, yasalaşmak üzere ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasına sunulacak.

Trump'ın geçtiğimiz haftalarda selefinin imzasını taşıyan regülasyonların gevşetilmesi amacıyla çeşitli başkanlık kararnameleri çıkarması, adı geçen yasa tasarısını onaylayacağı şeklinde yorumlanıyor.

Tasarının yasalaşması durumunda bankalara yönelik sermaye zorunlulukları ve stres testleri gibi düzenlemelerin gevşetilmesinin yanı sıra Tüketicinin Finansal Hakları Koruma Ofisi ve Federal Sigorta Ofisi gibi kuruluşların kapatılabileceği belirtiliyor.

- “Dodd- Frank Wall Street Reformu”

Obama yönetimi, dünya ekonomisini çöküşün eşiğine getiren 2008 finansal krizinin tekrar etmemesi için Wall Street'e yeni düzenlenmeler getiren “Dodd-Frank Wall Street Reformu” yasasını 2010 yılında uygulamaya geçirmişti.

Reformlar çerçevesinde sermaye piyasası türev araçları, karmaşık piyasa işlemleri ve şirket yöneticilerinin ikramiyeleri hükümetin denetimine tabi tutulmaya başlandı. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar, Amerikan finans sisteminin Dodd-Frank Reformu sayesinde geçmişe kıyasla daha istikrarlı ve dirençli hale geldiğini öngörüyor.

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ABD Temsilciler MeclisiDodd-Frank Wall Street Reformu
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