banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa Trabzon dünya Diane Arcas
Yeni başkan Mustafa Seçkin
Seçkin başkan oldu
Paytrek Güvenli Ödeme Altyapısı ile Tatil.com Ödemeleri Artık Çok Kolay
Tatile gitmek şimdi bir telefon...
Bilekteki gücün ışığı, Victorinox Swiss Army Night Vision’da
İsviçre saat efsanesinin ayrılmaz parçası...
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi

ABD'den emekli İsrailli generale yaptırım

- ABD Hazine Bakanlığı, Güney Sudan'daki çatışmaları desteklediği gerekçesiyle aralarında İsrail Ordusu'ndan emekli bir generalin de bulunduğu 3 kişiye yaptırım uygulanacağını bildirdi

ABD'den emekli İsrailli generale yaptırım
banner17

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Güney Sudan'daki çatışmaları desteklediği gerekçesiyle aralarında İsrail Ordusu'ndan emekli bir generalin de bulunduğu 3 kişiye yaptırım uygulayacak.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ikisi Güney Sudanlı ve biri İsrailli 3 kişinin savaş yorgunu Afrika ülkesinde barışı, istikrarı ve güvenliği baltalayan faaliyetleri nedeniyle yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Bu şahıslardan İsrail Ziv'ın İsrail Ordusu'nda general rütbesiyle emekli olduğu kaydedilen açıklamada, "Ziv'in hem Güney Sudan hükümetine hem de hükümet karşıtı güçlere milyonlarca dolarlık silah ve mühimmat sattığı" ifade edildi.

Ziv'in Güney Sudanlı hükümet yetkililerine rüşvet verdiği de vurgulanan açıklamada, ayrıca ülkedeki petrol ve alt yapı tesislerine düzenlenen saldırıları planladığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Güney Sudan vatandaşı Gregory Vasili ve Obac William Olawo da ülkede hükümete ve silahlı militanlara silah sağladıkları için yaptırımlara tabi tutulacak.

Yaptırım kararı çerçevesinde bu kişilerin ABD'deki olası mal varlıkları dondurulurken, Amerikalılarla ticari ilişki kurmaları da yasaklandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDGüney Sudanİsrailli GeneralYaptırım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1