ABD'den emekli İsrailli generale yaptırım

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Güney Sudan'daki çatışmaları desteklediği gerekçesiyle aralarında İsrail Ordusu'ndan emekli bir generalin de bulunduğu 3 kişiye yaptırım uygulayacak.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ikisi Güney Sudanlı ve biri İsrailli 3 kişinin savaş yorgunu Afrika ülkesinde barışı, istikrarı ve güvenliği baltalayan faaliyetleri nedeniyle yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Bu şahıslardan İsrail Ziv'ın İsrail Ordusu'nda general rütbesiyle emekli olduğu kaydedilen açıklamada, "Ziv'in hem Güney Sudan hükümetine hem de hükümet karşıtı güçlere milyonlarca dolarlık silah ve mühimmat sattığı" ifade edildi.

Ziv'in Güney Sudanlı hükümet yetkililerine rüşvet verdiği de vurgulanan açıklamada, ayrıca ülkedeki petrol ve alt yapı tesislerine düzenlenen saldırıları planladığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Güney Sudan vatandaşı Gregory Vasili ve Obac William Olawo da ülkede hükümete ve silahlı militanlara silah sağladıkları için yaptırımlara tabi tutulacak.

Yaptırım kararı çerçevesinde bu kişilerin ABD'deki olası mal varlıkları dondurulurken, Amerikalılarla ticari ilişki kurmaları da yasaklandı.