Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon bölge teknoloji TÜBİTAK Bursa
BMD yollarını ayırdı
BMD yollarını ayırdı
Fed faiz oranını sabit tuttu
Fed faiz oranını sabit tuttu
Sektörün yıldızını aldı
Sektörün yıldızını aldı
Zeytinoğlu güven tazeledi
Zeytinoğlu güven tazeledi
Palamut umudu
Palamut umudu

ABD'den Rus bankasına yaptırım

- ABD Hazine Bakanlığı, Rus bankası Agrosoyuz Commercial Bank'ı, Kuzey Kore ile ilişkili yaptırım listesine eklediğini duyurdu

ABD'den Rus bankasına yaptırım

WASHINGTON (AA) - ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım listesinde bulunan Kuzey Koreli Foreign Trade Bank’ın Moskova Temsilcisi Han Jang Su'ya hizmet verdiği gerekçesiyle Rus bankası Agrosoyuz Commercial Bank'a yaptırım uygulanacağını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamaya göre, Rus bankası Agrosoyuz Commercial Bank, Kuzey Kore ile ilişkili yaptırım listesine eklendi.

Adı geçen bankanın, Kuzey Koreli Foreign Trade Bank’ın (FTB) Moskova Temsilcisi Han Jang Su adına büyük işlemler yaptığı iddia edilen açıklamada, FTB ve Jang Su’nun Kuzey Kore’nin kitle imha silahlarına destek sağladığı gerekçesiyle 2006 yılından bu yana hem ABD’nin hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yaptırım listelerinde yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada, Agrosoyuz Commercial Bank’ın, FTB’nin Moskova Yardımcı Temsilcisi Ri Jong Won adına da çeşitli hesaplar açtığı da belirtilirken, Ri Jong Won’un da bugün itibarıyla yaptırım listesine eklendiğini bildirildi.

Rus bankasının bugüne kadar Kuzey Koreli bankalar için yaptığı işlemlerin milyonlarca dolara ulaştığı öne sürülen açıklamada, buna örnek olarak 2013 yılında Kore Birleşik Kalkınma Bankası adına yapılan 5,5 milyon dolarlık transfer gösterildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD Hazine BakanlığıAgrosoyuz Commercial Bank'Yaptırım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5