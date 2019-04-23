AB'de bütçe açığı azaldı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB) bütçe açığının GSYH'ye oranı geçen yıl yüzde 0,6'ya indi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2018 yılı bütçe açığı ve kamu borcu verilerini yayımladı.

Buna göre, 28 üyeli AB'de 2017'de yüzde 1 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, 2018'de yüzde 0,6'ya düştü.

Avro Bölgesi'nde ise bütçe açığının GSYH'ye oranı, söz konusu dönemde yüzde 1'den yüzde 0,5'e geriledi.





- Kamu borcu





AB'de 2017'de yüzde 81,7 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, geçen yıl yüzde 80'e indi.

Avro Bölgesi'nde ise kamu borcunun GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde 87,1'den yüzde 85,1'e geriledi.

AB üyesi ülkeler arasında 2018'de kamu borcunun GSYH'ye oranı en fazla olan ülke yüzde 181,1 ile Yunanistan olarak belirlendi. Yunanistan'ı, yüzde 132,2 ile İtalya, yüzde 121,5 ile Portekiz, yüzde 102,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve yüzde 102 ile Belçika izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranı en az olan ülke ise yüzde 8,4 ile Estonya, yüzde 21,4 ile Lüksemburg ve yüzde 22,6 ile Bulgaristan oldu.