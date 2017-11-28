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AB’de "döner" tartışması

- AB kurumları, dönerde fosfat katkı maddesi kullanılmasıyla ilgili anlaşmazlığa düştü

AB’de

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dönerde fosfat katkı maddesi kullanılmasıyla ilgili anlaşmazlığa düştü.

Brüksel'de toplanan AP Gıda Komitesi, dönerde gıda katkı maddesi fosfatın yasaklanmasına ilişkin bir teklifi görüştü.

AP üyeleri, fosfatın kalp sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle döner ve kebaplarda kullanımının yasaklanmasını istedi.

Yapılan oylamada, düzenleme 22'ye karşı 32 oyla kabul edilirken, teklifin yasalaşabilmesi için AP Genel Kurulunda da oylanması gerekiyor.

Öte yandan AB Komisyonu fosfat yasağına karşı çıkıyor. Geçen günlerde, AB Komisyonu kuzu, koyun, dana, sığır ve tavuk etlerine fosfat, fosforik asit, di fosfat, tri fosfat, polifosfatın katkı maddesi olarak kullanılmasına izin verilmesi hakkındaki düzenleme teklifinde bulunmuştu.

Konuyla ilgili anlaşmazlığın Strazburg’da 11-14 Aralık tarihinde yapılacak oylamada sonuçlanması bekleniyor. AP Genel Kurulu mutlak çoğunlukla karşı çıkarsa, düzenleme bloke edilmiş oluyor.

AB kuralları et ürünlerinde fosfat kullanımına genel olarak izin vermiyor. Ancak, etin lezzetini ve suyunu korumak için çeşitli istisnai durumlarda söz konusu maddeler kullanılabiliyor.

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APAvrupaBrükselDönerKatkı Maddesi
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