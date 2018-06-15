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AB'de enflasyon yükseldi

- AB'de yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2 olarak ölçüldü

AB'de enflasyon yükseldi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB) yıllık enflasyon, bu yılın mayıs ayında yüzde 2'ye yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde nisan ayında yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 1,9'a çıktı.

28 üyeli Avrupa Birliği'nde ise nisanda yüzde 1,5 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2 seviyesine ulaştı.

AB'de şubatta en düşük yıllık enflasyon yüzde 0,7 ile İrlanda, yüzde 0,8 ile Yunanistan ve yüzde 1 ile Danimarka'da kaydedildi.

En yüksek yıllık enflasyona sahip ülkeler ise yüzde 4,6 ile Romanya ve yüzde 3,1 ile Estonya oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için orta vadede yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. Banka, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABAvrupaEnflasyon
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