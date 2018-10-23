AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı düştü

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB) kamu borcunun GSYH'ye oranı, 2018'in ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre azalarak yüzde 81 oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 28 üyeli AB'de yılın ilk çeyreğinde yüzde 81,5 kamu borcunun GSYH'ye oranı, ikinci çeyrekte yüzde 81'e düştü.

Avro Bölgesi'nde ise kamu borcunun GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde 86,9'dan 86,3'e geriledi.

AB üyesi ülkeler arasında yılın ikinci çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olan ülke yüzde 179,7 ile Yunanistan olarak belirlendi. Yunanistan'ı, yüzde 133,1 ile İtalya, yüzde 124,9 ile Portekiz ve yüzde 106,8 ile Belçika izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülke ise yüzde 8,3 ile Estonya olarak kayıtlara geçti. Estonya'yı, yüzde 22 ile Lüksemburg ve yüzde 23,8 ile Bulgaristan takip etti.