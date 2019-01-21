Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Kuveyt Türk Genel Müdür Ufuk Uyan food istanbul İstanbul Moda Konferansı
Hayatımız Maden dediler
Hayatımız Maden dediler
Kota 100 bine çıktı
Kota 100 bine çıktı
Zamma itiraz etti
Zamma itiraz etti
Davos Zirvesi başlıyor
Davos Zirvesi başlıyor
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı

AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı düştü

- Yılın üçüncü çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranı AB'de yüzde 80,8'e geriledi

AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı düştü
banner17

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB) kamu borcunun GSYH'ye oranı, 2018'in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre azalarak yüzde 80,8 oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 28 üyeli AB'de yılın ikinci çeyreğinde yüzde 81 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, üçüncü çeyrekte yüzde 80,8'e düştü.

Avro Bölgesi'nde ise kamu borcunun GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde 86,3'ten 86,1'e geriledi.

AB üyesi ülkeler arasında yılın üçüncü çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olan ülke yüzde 182,2 ile Yunanistan olarak belirlendi. Yunanistan'ı, yüzde 133’le İtalya, yüzde 125’le Portekiz, yüzde 110,9’la Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve yüzde 105,4’le Belçika izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülke ise yüzde 8 ile Estonya olarak kayıtlara geçti. Estonya'yı, yüzde 21,7 ile Lüksemburg ve yüzde 23,1 ile Bulgaristan takip etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABAvro BölgesiAvrupaAvrupa BirliğiEurostatKamu Borcu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1