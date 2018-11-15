AB'de otomobil satışları ekimde düştü

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) otomobil toplam pazarı, ekim ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 7,3 daralarak 1 milyon 83 bin 612 adet seviyesine indi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), bu yılın ekim ayı yeni otomobil tescil verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 gerileyerek 1 milyon 83 bin 612 olarak gerçekleşti.

AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Ekim 2018'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artarak 13 milyon 36 bin 359'a ulaştı.





- En fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı





AB üyesi 28 ülke arasında eylül ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 252 bin 628, Fransa'da 173 bin 798, İngiltere'de 153 bin 599, İtalya'da 146 bin 655 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, yılın ilk 10 ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 3 milyon 117 bin 936 ile VW Grubu gerçekleştirdi. Bu dönemde, gruba ait Volkswagen satışları 1 milyon 453 bin 522, Audi satışları 621 bin 275, Skoda satışları 596 bin 498, Seat satışları 382 bin 408, Porsche satışları da 60 bin 242 oldu. Böylece VW Grubu otomobillerinin satışları, ilk 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artış kaydetti.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 2 milyon 117 bin 493 otomobil sattı. Gruba ait Peugeot tescilleri 819 bin 540, Opel tescilleri 750 bin 637, Citroen tescilleri 508 bin 918'e ulaştı.

Renault Grubu 1 milyon 381 bin 602 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı. Bunların 940 bin 186'sı Renault ve 435 bin 571'i Dacia marka otomobil oldu.Yeni trafiğe çıkan araçlarda bu grupları, FCA Grubu 875 bin, Ford 839 bin 223, BMW Grubu 827 bin 569, Daimler Grubu da 782 bin 483 otomobille izledi.