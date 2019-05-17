AB'de otomobil satışları nisanda azaldı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) otomobil toplam pazarı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 daralarak 1 milyon 303 bin 787 adet seviyesine geriledi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), bu yılın nisan ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 düşerek 1 milyon 303 bin 787 adet oldu. Böylece, AB'de otomobil satışları eylülden nisan ayına kadar düşüş gösterdi.

AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Nisan 2019'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 5 milyon 336 bin 703 seviyesinde gerçekleşti.

AB üyesi 28 ülke arasında nisan ayında en fazla yeni otomobil Almanya’da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 310 bin 715, Fransa'da 188 bin 196, İtalya'da 174 bin 412, İngiltere'de 161 bin 64 ve İspanya'da 119 bin 417 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, nisan ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 323 bin 832 ile VW Grubu gerçekleştirdi. AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 215 bin 382 otomobil sattı. Renault Grubu ise 143 bin 123 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.