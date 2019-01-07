AB'de perakende satışlar yükseldi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,7 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin Kasım 2018 perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 0,6, önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,1 yükseldi.

AB'de ise perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7, 2017'nin aynı dönemine göre de yüzde 2,1 artış kaydetti.

AB ülkeleri arasında kasımda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 2,4 ile Letonya, yüzde 2,1 ile Polonya ve Estonya'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en fazla düşüş ise yüzde 1,6 ile Slovenya ve yüzde 0,5 ile Avusturya'da ölçüldü.