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AB'de perakende satışlar yükseldi

- AB'de perakende satışlar, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı

AB'de perakende satışlar yükseldi
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,1 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ocakta aralık ayına kıyasla yüzde 1,3, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,2 yükseldi.

AB'de ise perakende satışlar, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 2,5 arttı.

AB ülkeleri arasında ocakta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 3,3 ile Almanya ve Malta'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en fazla düşüş ise yüzde 2,1 ile Finlandiya ve yüzde 1 ile Slovenya'da ölçüldü.

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ABAvro BölgesiAvrupaEurostatPerakende Satış
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