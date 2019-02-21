AB'de yabancılar yoksulluk riski altında

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerdeki yabancıların yüzde 41,2'si yoksulluk riski altında yaşıyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde 2017 yılında yoksulluk riski altında yaşayan vatandaşlara ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, kendi ülkesinde yaşayan AB vatandaşlarının yoksulluk ortalaması yüzde 15,3 olurken, başka bir üye ülkede yaşayan AB vatandaşlarının yoksulluk oranı yüzde 21,9 seviyesinde gerçekleşti.

Yabancıların AB ülkelerindeki yoksulluk oranı yüzde 41,2 oldu. Böylece AB ülkelerinde yoksulluk oranı en yüksek olanlar, 3'üncü ülke vatandaşları olarak belirlendi.

Yabancıların yoksulluk oranının en yüksek olduğu AB ülkesi Belçika olarak kayıtlara geçti. Yoksulluk oranı Belçika'da yüzde 55,5, İspanya'da yüzde 51,5, Hırvatistan'da yüzde 47,9, İsveç'te yüzde 47,7 ve Fransa'da yüzde 45,3 seviyesini buldu.



