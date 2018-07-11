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AB'den 2019 bütçe hazırlığı

- AB Konseyi, 2019 yılı bütçe taslağında gelirlerin 164,1 milyar avro, harcamaların 148,2 milyar avro olması yönünde pozisyon belirledi

AB'den 2019 bütçe hazırlığı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi, 2019 yılı bütçe taslağında gelirlerin 164,1 milyar avro, harcamaların 148,2 milyar avro olmasında uzlaştı.

AB Konseyi, birliğin 2019 yılı genel bütçe taslağı hakkında Avrupa Parlamentosu'yla (AP) yapılacak müzakerelere ilişkin ortak pozisyon belirlendiğini açıkladı.

Buna göre, AB Konseyi'nin 2019 yılı bütçe taslağında, gelirler 164,1 milyar avro, harcamalar ise 148,2 milyar avro düzeyinde gerçekleşecek.

Bütçeden, bilimsel araştırmalara yönelik Horizon 2020 programına 11,9 milyar avro, Erasmus eğitim programına 2,6 milyar avro ve göçle ilgili programlara 1,1 milyar avro kaynak tahsis edilecek.

-AB bütçesi hakkında

AB bütçesi, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu ile yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

Üye ülkeler tarafından ortak olarak belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı, tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.

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