Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya Eto ekonomi Bursa
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama
Hibrit pazarı büyüyor
Hibrit pazarı büyüyor
Çağrı merkezinde birinci
Çağrı merkezinde birinci
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Teknoloji atılımı
Teknoloji atılımı

AB'den ABD'ye "araç misillemesi" hazırlığı

- AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström: - "ABD'nin araçlara ilave gümrük vergisine yönelik bir karar alması çok talihsiz olur. Böyle bir duruma karşı üye ülkelerle birlikte yeniden dengeleme tedbirleri listesi hazırlıyoruz" - "AB ve ABD arasındaki yaşanan bu durumu en yakın sürede çözmemiz gerekiyor. Ticaret savaşlarının kazananı olmaz"

AB'den ABD'ye

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD'nin Avrupa otomobillerine ilave gümrük vergileri uygulamasının "felaket" olacağını belirterek, "ABD'nin araçlara ilave gümrük vergisine yönelik bir karar alması çok talihsiz olur. Böyle bir duruma karşı üye ülkelerle birlikte yeniden dengeleme tedbirleri listesi hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Malmström, düşünce kuruluşu German Marshall Fund'ın Brüksel'de düzenlediği "Çalkantılı Dönemlerde Transatlantik İlişkiler" başlıklı panelde konuştu.

Günümüzde dünyanın değiştiğini ve yeni güçlerin ortaya çıktığını anlatan Malmström, küresel liberal düzenin mevcut şekilde devamı için AB ve ABD'nin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Malmström, "AB ve ABD arasında her yıl 1 trilyon dolarlık mal ve hizmet ticareti yapılıyor. AB, ABD'deki en büyük yabancı yatırımcı durumunda bulunuyor. ABD'deki doğrudan yabancı yatırımların yüzde 72'sini AB sağlıyor." diye konuştu.

AB ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin transatlantik ekonomiye destek verdiğini vurgulayan Malmström, bunun 15 milyon kişiye iş imkanı sağladığını ifade etti.


- "Ticari çatışmaların etkilerini vatandaşlar yaşar"


Malmström, AB ve ABD arasındaki küresel ticaret akışının yerel ekonomileri de etkilediğine dikkati çekerek, "Son dönemde ticaret savaşları konuşuluyor. Sonunda ticareti ülkeler değil şirketler ve insanlar yapar. Ticari çatışmaların etkilerini vatandaşlar yaşar. Ticaret dengesi, banka hesap bakiye dengesi değildir. Ticaret bir kazan-kazan durumudur." değerlendirmelerinde bulundu.

ABD'nin çelik ve alüminyuma gümrük vergileri uygulamasının, Çin'e karşı attığı tek taraflı adımların ve müttefik ülkelere karşı agresif tutumunun küresel düzene zarar verdiğini belirten Malmström, "Bunu tırmandırmak istemiyoruz ama karşılık vermeliyiz. Bizim eylemlerimiz mantıklı, ölçülü ve kurallara uyun." dedi.


- "Ticaret savaşlarının kazananı olmaz"


Malmström, ABD'nin kürsel ticaret sitemiyle oynamasının dengesiz bir ortama neden olduğunu belirterek, "AB ve ABD arasındaki yaşanan bu durumu en yakın sürede çözmemiz gerekiyor. Ticaret savaşlarının kazananı olmaz." diye konuştu.

ABD'nin Avrupa araçlarına ilave gümrük vergilerini uygulamasının "felaket" olacağını söyleyen Malmström, "ABD'nin araçlara ilave gümrük vergisine yönelik bir karar alması çok talihsiz olur. Böyle bir duruma karşı üye ülkelerle birlikte yeniden dengeleme tedbirleri listesi hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Malmström, ABD'nin çelik ve alüminyuma uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergilerine karşı AB'nin 6,4 milyar avroluk bir misilleme yaptığını, AB otomotiv sektörünün her yıl 50 milyar avro değerinde ticaret gerçekleştirdiğini anımsattı.


- ABD ziyareti


AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'le birlikte 25 Temmuz'da Washington'a giderek temaslarda bulunacaklarını anlatan Malmström, mevcut durumun kötüye gitmemesi için çözüm bulmaya odaklanacaklarını, ticaret ve yatırımlarda yeni fırsatlar ortaya koymaya çalışacaklarını dile getirdi.


- DTÖ reformu


Malmström, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) yapısının reform edilerek güçlendirilmesi, uzlaşmazlık giderme mekanizmasının, kuralların ve organizasyon yapısının günümüz şartlarına uygun bir biçimde geliştirilmesi gerektiğini anlattı.

DTÖ'de yapılan müzakerelerde esneklik olmadığını söyleyen Malmström, oy birliğiyle karar alınma mekanizmasında da aksaklıklar olduğunu ifade etti.

Malmström, çelikte küresel aşırı kapasite sorunu, devlet kontrolündeki şirketler ve firmaların teknoloji transferine zorlanması gibi konularda Çin'e baskı yapılması gerektiğini söyledi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDArabaAvrupaBrükselCecilia MalmströmDTÖTİCARET
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5