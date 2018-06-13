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AB'den ABD'ye "zeytin" tepkisi

- AB Komisyonu Sözcüsü Rosario: - "ABD Ticaret Bakanlığı'nın İspanyol zeytinlerine yönelik aşırı yüksek seviyede gümrük ve anti-damping vergileri uygulama kararı kabul edilemez"

AB'den ABD'ye

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'nin İspanya'dan ithal edilen zeytinlere yönelik uygulamaya koymayı planladığı ilave gümrük vergilerine tepki gösterdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Daniel Rosario, Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin İspanyol zeytinlerine ilave gümrük vergileri uygulama kararını eleştirdi.

Rosario, söz konusu ilave gümrük vergilerinin ABD tüketicilerini olumsuz etkileyeceğini belirterek, "ABD Ticaret Bakanlığı'nın İspanyol zeytinlerine yönelik aşırı yüksek seviyede gümrük ve anti-damping vergileri uygulama kararı kabul edilemez." diye konuştu.

Karar süreci ve içeriğinin haksız olduğuna dikkati çeken Rosario, AB Komisyonu'nun zeytin üreticilerini destekleyeceğini söyledi.

Rosario, söz konusu gümrük vergilerine ABD makamlarınca son onayın verilmediğini anımsatarak, AB Komisyonu'nun resmi kararın ardından gerekli tepkiyi göstereceğini ifade etti.

ABD Ticaret Bakanlığı, İspanyol zeytinlerinin sübvansiyonlar nedeniyle adil piyasa değerlerinin altında satıldığını açıklamıştı.

ABD makamları, İspanyol zeytinlerine yönelik ilave gümrük vergileri kararını 24 Temmuz tarihinde alacak.

İspanya, geçen yıl ABD'ye yaklaşık 70 milyon dolarlık zeytin ihraç etmişti.


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