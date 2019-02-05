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AB'den adil rekabet çağrısı

- AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker: -"Adil olduğu sürece rekabete inanıyoruz. Eşit şartlar altında rekabetin sağlanması konusunda siyaset yapmayacağız"

AB'den adil rekabet çağrısı
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Adil olduğu sürece rekabete inanıyoruz. Eşit şartlar altında rekabetin sağlanması konusunda siyaset yapmayacağız." dedi.

Juncker, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Sanayi Günleri 2019 toplantısı açılışında konuştu.

Sanayi politikalarının yatırım, inovasyon, inşaat, enerji gibi çeşitli alanları etkilediğine dikkati çeken Juncker, "Ekonomimiz gözümüzün önünde dönüşüyor ve yapısı değişiyor. Buna uyum göstermeli ve kendimizi geleceğe hazırlamalıyız." diye konuştu.

Juncker, AB'de toplam istihdamın 239 milyona ulaştığını ve sanayinin 32 milyon kişiye doğrudan iş imkanı sağladığını belirterek, üretim alanındaki her işin değer zincirinde 2,5 iş ortaya çıkardığını söyledi.

Avrupa şirketlerinin küresel rekabet etmelerini desteklediklerine işaret eden Juncker, "Adil olduğu sürece rekabete inanıyoruz. Eşit şartlar altında rekabetin sağlanması konusunda siyaset yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Juncker, AB Komisyonu'nun 6 bin şirket birleşim ve satın alımına onay verdiğini, sadece 30 tanesini onaylamadığını sözlerine ekledi.

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